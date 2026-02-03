Apple s’apprête (enfin) à bousculer sa gamme d’ordinateurs portables professionnels. Selon les bonnes sources du coréen The Elec, les premiers MacBook Pro équipés d’écrans OLED devraient être commercialisés au quatrième trimestre 2026, sachant que ces nouveaux modèles marqueront une rupture technologique majeure pour la gamme.

Samsung en première ligne pour la production

Samsung Display lancerait dès mai 2026 la fabrication en série de dalles OLED de huitième génération destinées à Apple. Environ deux millions de panneaux seraient prévus pour la première vague, avant leur acheminement vers Foxconn à partir de l’été pour l’assemblage final des machines.

Le chinois BOE travaillerait également sur des écrans OLED compatibles avec les exigences d’Apple, mais seuls les modèles équipés de dalles Samsung seraient disponibles lors du lancement initial. Certains composants du futur MacBook Pro resteraient encore en phase d’optimisation, Apple cherchant à ajuster certains éléments pour contenir les coûts de production.

Ces modèles OLED devraient être proposés en formats 14 et 16 pouces, et inaugurer les puces Apple Silicon de génération M6. Il s’agirait surtout de la première refonte complète du design du MacBook Pro depuis 2021, avec des améliorations attendues en contraste, luminosité et efficacité énergétique grâce à la technologie OLED.

Prévue entre octobre et décembre 2026, cette transition pourrait repositionner le MacBook Pro parmi les références du marché haut de gamme, tout en renforçant la stratégie d’Apple autour d’écrans plus performants et de cycles d’innovation plus marqués.