Apple prépare son tout premier iPhone pliable et son nom serait en réalité « iPhone Ultra », et non iPhone Fold. C’est en tout cas ce qu’affirme aujourd’hui le leaker Digital Chat Station sur Weibo.

Un « iPhone Ultra » plutôt que Fold

Apple utilise déjà ce nom pour l’Apple Watch Ultra, à savoir sa montre haut de gamme. Il y a également cette appellation pour les processeurs les plus puissants, comme M3 Ultra dans le Mac Studio. On peut également citer CarPlay Ultra qui est une version améliorée de CarPlay. Voilà maintenant qu’il faudrait s’attendre à avoir un « iPhone Ultra » pour le modèle pliable.

Un élément intéressant est que plusieurs constructeurs de smartphones chinois envisageraient déjà de suivre Apple et de choisir le nom « Ultra » pour leurs prochains modèles pliables, toujours selon le leaker. Ce serait dans le but de rivaliser avec Apple sur tous les fronts, qu’il s’agisse de la taille de l’écran, des caractéristiques techniques ou des prix.

En tout cas, Apple semble bien aimer l’appellation Ultra, à tel point qu’elle pourrait être davantage présente à l’avenir. De précédentes fuites ont déjà suggéré qu’Apple envisageait d’ajouter la mention Ultra au nom du futur MacBook Pro qui aura un écran OLED tactile. Même chose pour une future paire d’AirPods avec des caméras intégrées.

L’iPhone Fold (ou Ultra) se positionnerait comme un produit à part dans la gamme. Il aurait un écran interne de 7,8 pouces au format proche de l’iPad en 4:3, un écran externe de 5,5 pouces, un cadre en titane ultra-fin de 4,5 mm, Touch ID au lieu de Face ID et à un tarif de départ supérieur à 2 000 dollars. La présentation devrait se faire en septembre aux côtés des iPhone 18 Pro, mais la commercialisation attendrait quelques mois.