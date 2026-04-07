Apple rencontre des difficultés plus sérieuses que prévu pendant la phase de test d’ingénierie de l’iPhone Fold, au point que la production de masse et les premières livraisons pourraient glisser de plusieurs mois, comme le révèle Nikkei.

Le problème est d’autant plus sensible que ce modèle devait occuper une place stratégique dans la gamme 2026. Apple a déjà réorganisé son calendrier industriel en repoussant la production de l’iPhone 18 standard au début de 2027 pour donner la priorité à ses modèles premium, dont les iPhone 18 Pro et iPhone Fold, tout en gérant plus finement des ressources contraintes comme la RAM et d’autres composants clés.

Des blocages avec les tests d’ingénierie de l’iPhone pliable

Les obstacles actuels seraient liés aux défis techniques propres à un premier iPhone pliable, avec des solutions encore jugées insuffisantes pour résoudre complètement les problèmes détectés en phase initiale de test.

Cette étape est critique car elle intervient très tôt. Avril est un moment décisif de l’engineering verification test (EVT), avec une fenêtre particulièrement sensible jusqu’au début du mois de mai pour corriger les défauts et ajuster le design ou les procédés.

Quelques fournisseurs, sans que tous soient concernés, ont déjà été avertis qu’un décalage du calendrier de production de certains composants restait possible. Cela renforce une récente fuite d’un analyste de Barclays qui avait annoncé que l’iPhone Fold n’arriverait pas en septembre comme l’iPhone 18 Pro, mais en décembre. Mark Gurman de Bloomberg a également parlé d’un décalage.

Apple joue gros sur un produit encore fragile

Apple comptait initialement produire entre 7 et 8 millions d’iPhone Fold. Cela représente moins de 10 % du volume de départ prévu pour la nouvelle génération d’iPhone, mais le modèle devait servir de locomotive d’image et soutenir la demande sur l’ensemble de la gamme.

Un retard pèserait donc sur plus qu’un seul produit. Il compliquerait la stratégie marketing d’Apple autour de son premier pliable, un appareil attendu comme une entrée majeure sur un segment déjà occupé depuis plusieurs années par Samsung et Huawei.

Les fournisseurs ont eux aussi intérêt à ce que le lancement se passe bien. Un nouveau format comme celui-ci implique de revoir des équipements, des matériaux et des composants, avec à la clé des marges potentiellement plus élevées si le produit trouve son public.

Même s’il reste minoritaire dans les volumes du lancement, l’iPhone Fold est attendu comme un accélérateur potentiel pour tout le marché du smartphone pliable. Plusieurs fournisseurs espèrent que l’arrivée d’Apple aidera à élargir le segment et à pousser davantage de clients vers des appareils premium.

Le cabinet IDC anticipe d’ailleurs une hausse d’environ 30 % des ventes mondiales de smartphones pliables en 2026, portée notamment par l’arrivée d’Apple. En 2025, ce marché avait atteint environ 20,6 millions d’exemplaires, soit une progression d’environ 10 % sur un an.

Mais avant de relancer le marché, Apple doit d’abord réussir son propre pari. Sur un iPhone classique, les étapes de validation sont déjà lourdes. Sur un premier modèle pliable, elles deviennent visiblement assez complexes pour remettre en question tout le rythme prévu jusqu’à la fin septembre. Pas plus tard qu’hier, nous avons appris qu’Apple avait lancé la production d’essai avec Foxconn.