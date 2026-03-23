Mark Gurman de Bloomberg décrit ce qui se prépare chez Apple comme « la plus grande refonte d’iPhone de toute l’histoire du produit » : un iPhone pliable prévu cette année et un iPhone 20e anniversaire au design radicalement repensé attendu pour 2027. Les deux projets sont pilotés par John Ternus, directeur de l’ingénierie matérielle d’Apple et principal candidat pressenti à la succession de Tim Cook.

L’iPhone Fold pour 2026 et le modèle des 20 ans pour 2027

L’iPhone pliable s’ouvrira en livre, à l’image du Galaxy Z Fold 7 de Samsung, avec un écran interne de 7,7 pouces et un écran externe de 5,3 pouces. Apple va optimiser iOS 27 pour ce format avec une gestion de deux applications côte à côte. L’analyste Ming-Chi Kuo anticipe deux capteurs photo à l’arrière, un capteur frontal et un capteurs d’empreintes Touch ID intégré au bouton d’alimentation à la place de Face ID. Sur la question du pli pour l’écran, Apple a revu ses ambitions initiales : la technologie retenue réduit la pliure sans l’éliminer entièrement.

Le lancement est attendu en septembre aux côtés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Un analyste a récemment évoqué une arrivée en décembre, mais il est pour l’instant le seul à évoquer ce créneau.

De plus, le tout premier iPhone avait été dévoilé en janvier 2007. Pour le 20e anniversaire, Apple travaillerait sur un appareil à l’encombrement visuel nul : boîtier en verre courbé, pas de découpe dans l’écran et caméra frontale intégrée sous la dalle. Un design qui supprime les derniers compromis esthétiques encore présents sur les modèles actuels.

La possibilité d’un tel produit d’ici 2027 reste incertaine, mais si Apple y parvient, le groupe aura réussi en deux ans à proposer deux nouveaux iPhone réellement différents des modèles existants. Il faut toutefois s’attendre à des prix élevés. Rien que pour l’iPhone Fold, les rumeurs font bien comprendre qu’on dépassera facilement les 2 000 euros.