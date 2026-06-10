Rosetta l’outil d’Apple qui permet de faire tourner des applications Intel sur les Mac Apple Silicon. Mais il va disparaître l’année prochaine. En effet, macOS 27 Golden Gate est la dernière version à l’avoir, macOS 28 s’en séparera.

La fin de Rosetta 2 avec macOS 28

Apple a lancé Rosetta 2 lors de la WWDC 2020, au moment de l’annonce de la transition des Mac Intel vers les puces Apple Silicon. Cette couche permet aux Mac équipés de puces Apple de faire tourner des applications conçues pour les modèles Intel. Comme lors de la transition précédente vers Intel, le système Rosetta 2 était prévu dès l’origine comme temporaire.

Apple avait déjà dit que la technologie serait abandonnée dans sa majeure partie avec macOS 28, ce qui confirme que macOS 27 Golden Gate est l’ultime version à l’avoir. Voici ce que déclarait Apple l’an dernier :

Rosetta a été conçu pour faciliter la transition vers Apple Silicon et nous prévoyons de le maintenir disponible pour les deux prochaines versions majeures de macOS — jusqu’à macOS 27 — en tant qu’outil polyvalent destiné aux applications Intel afin d’aider les développeurs à mener à bien la migration de leurs applications. Au-delà de cette période, nous conserverons une partie des fonctionnalités de Rosetta afin de prendre en charge les anciens jeux qui ne sont plus mis à jour et qui reposent sur des frameworks Intel.

Apple avait déjà commencé à prévenir les utilisateurs avec macOS 26.4 par le biais d’alertes.

Ainsi, si vous utilisez encore un ou des applications Intel, vous devez espérer que les développeurs feront le nécessaire pour proposer une version Apple Silicon d’ici l’arrivée de macOS 28. Car le système d’exploitation pour Mac de 2028 ne supportera plus les applications Intel avec Rosetta 2.