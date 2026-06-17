Comme chaque année, Apple propose un nouveau nom pour son système d’exploitation pour Mac. Cette fois-ci, macOS 27 se nomme Golden Gate. Mais il se pourrait bien que ce soit la dernière fois qu’Apple utilise des noms.

macOS 27 se nomme Golden Gate

Il faut remonter à 2001 pour avoir la toute première version avec un nom : il s’agissait de Mac OS X 10.0 Cheetah. Apple a ensuite présenté d’autres mises à jour avec notamment les noms Leopard, Snow Leopard, Lion, Yosemite, El Capitan, Mojave, Big Sur, Ventura, Sonoma, Sequoia, Tahoe et bien d’autres. Cette année, macOS 27 se nomme Golden Gate. Mais macOS 28 pourrait tout simplement se nommer… macOS 28.

C’est en tout cas ce que suggère le site d’Apple. Ces derniers jours, Apple a mis à jour plusieurs de ses pages d’assistance (pour l’instant en anglais) en retirant les noms des systèmes d’exploitation et en gardant seulement le numéro. Par exemple, cette page pour l’audio spatial mentionnait auparavant « nécessite macOS Sequoia ou une version ultérieure ». Maintenant, on peut lire « nécessite macOS 15 ou une version ultérieure ».

Scénario similaire pour cette page concernant le mot de passe Wi-Fi. La phrase « Si le Mac est doté de macOS Ventura ou version ultérieure » est devenue « Si le Mac est doté de macOS 13 ou version ultérieure ». Un autre exemple sur cette page expliquant comment afficher les fichiers. ps et .eps sur Mac. Jusqu’à présent, Apple indiquait : « Par exemple, dans macOS Monterey ou version antérieure ». Maintenant, on lit : « Par exemple, dans macOS 12 ou version antérieure ».

On peut également citer la page dédiée à macOS 27. Apple indique macOS 27 Golden Gate, au lieu de macOS Golden Gate. Les années précédentes, le fabricant mettait surtout en avant le nom. Et pour ce qui est des communiqués de presse, Apple indique macOS 27. L’année dernière, les communiqués mentionnaient macOS Tahoe 26 ou macOS Tahoe.

Pas de nom pour macOS 28 ?

Pourquoi ce choix ? Il est certain qu’on commence rapidement à ne plus savoir à quelle version correspond tel ou tel nom tellement il y en a. Aussi, Apple a fait un changement l’année dernière en mettant le même numéro de version pour l’ensemble de ses systèmes d’exploitation (iOS, macOS, watchOS, tvOS et visionOS).

Autant dire qu’Apple pourrait bien tirer un trait définitif sur les noms dès macOS 28. Réponse l’année prochaine.