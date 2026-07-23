Le marché mondial du PC a rechuté au deuxième trimestre 2026, mais Apple échappe à ce mouvement baissier, principalement grâce au MacBook Neo. Selon Counterpoint Research, 65 millions d’ordinateurs ont été expédiés entre avril et juin, soit 4 % de moins qu’un an auparavant.

Le MacBook Neo stimule les ventes de Mac

Apple affiche la plus forte progression parmi les principaux constructeurs, avec des livraisons de Mac en hausse de 13 %. Asus avance de 4 %, tandis que Lenovo recule de 2 %, Dell de 6 % et HP de 8 %. Cette contraction met fin à la croissance entamée début 2025. Les chiffres de Counterpoint font écho aux estimations d’IDC publiées il y a quelques semaines.

Le MacBook Neo semble être le principal moteur de cette performance. Commercialisé en mars à partir de 699 euros en France, ce portable équipé d’une puce A18 Pro vise les étudiants et les utilisateurs recherchant un premier Mac plus accessible. Son lancement avait rapidement provoqué un allongement des délais de livraison, avant que plusieurs analystes n’anticipent plusieurs millions d’unités vendues en 2026.

Le coût de la mémoire pèse sur le marché

Le ralentissement du secteur s’explique notamment par l’augmentation du prix de la mémoire vive et du stockage. Les fabricants répercutent une partie de ces coûts sur leurs tarifs, poussant particuliers et entreprises à différer le renouvellement de leurs machines. Apple n’est pas totalement épargné, plusieurs autres Mac ayant également subi des hausses de prix.

Le succès du MacBook Neo montre néanmoins qu’une offre moins chère peut soutenir la demande dans un environnement défavorable. Pour Apple, le défi sera de préserver ce positionnement alors que les tensions sur les composants pourraient durer. Si les volumes restent élevés, ce modèle d’entrée de gamme pourrait permettre au constructeur de gagner durablement des parts de marché face aux fabricants de PC Windows.