Dans un secteur informatique qui s’annonce particulièrement tendu, Apple pourrait faire figure de belle exception en 2026. Alors que les analystes anticipent un net recul des expéditions mondiales d’ordinateurs portables en 2026, le cabinet d’analyse des marchés Asymco estime que la marque à la pomme sera au contraire en mesure d’accroître ses volumes et de renforcer la part de marché du Mac… au point de renouer avec les performances d’Apple du début des années 90 !

Apple résisterait à une correction brutale du marché notebook

Les perspectives globales pour l’industrie des PC portables se sont nettement assombries ces dernières semaines. Les prévisions tablent désormais sur un recul marqué des expéditions mondiales en 2026, signe d’un environnement plus difficile que prévu. Ralentissement de la demande, hausse des coûts de la chaîne d’approvisionnement et prudence accrue des acheteurs pèseront durablement sur l’ensemble du secteur.

Dans ce contexte, Apple apparaît comme l’un des rares constructeurs capables de progresser malgré la tempête. Les projections tablent sur une hausse importante des livraisons de Mac en 2026 à la firme à la pomme une forte hausse de ses livraisons de MacBook en 2026 (+8%), alors même que le marché global devrait reculer fortement (-15%). Cet écart permettrait à Apple de gagner des parts de marché de manière visible, au point de dépasser les 10% de Parts de marché sur l’ensemble de l’année (pour l’enemble de la gamme Mac), ce que l’on avait plus vu depuis le début des années 90.

Le MacBook Neo va booster les ventes

Ce grand bond de la part de marché, qui suit déjà une année 2025 particulièrement faste pour le Mac (16% de Pdm sur le Q4 aux USA), c’est évidemment au MacBook Neo qu’Apple le devra. En élargissant sa présence vers des segments plus accessibles tout en gardant une forte maîtrise de ses composants (dont la RAM), et de ses puces, Apple dispose désormais de plusieurs avantages que beaucoup de concurrents n’ont pas.

Dans une industrie qui s’apprête à traverser une nouvelle phase de correction, le Mac pourrait ainsi apparaître moins comme une simple alternative premium que comme l’un des rares pôles de croissance encore crédibles du marché de l’ordinateur personnel.