WhatsApp prépare le terrain dès maintenant en annonçant que son application ne sera plus disponible avec d’anciennes versions d’iOS dans quelques mois.

WhatsApp va nécessiter iOS 15.5 dès novembre

Dans une foire à questions, WhatsApp indique :

Les appareils et les logiciels évoluent souvent. Nous vérifions donc régulièrement les systèmes d’exploitation que nous prenons en charge et effectuons des mises à jour. Chaque année, nous faisons le point sur les appareils et logiciels qui sont les plus anciens et qui comptent le moins d’utilisateur·ices. Ces appareils peuvent également ne pas disposer des dernières mises à jour en matière de sécurité ou ne pas avoir les fonctionnalités requises pour faire fonctionner WhatsApp.

Dans le cas des iPhone et iPad, WhatsApp fait savoir qu’iOS 15.5 (qui a vu le jour en mai 2022) sera la version minimum à avoir pour profiter de la messagerie à compter du 30 novembre 2026. Tous les utilisateurs avec une version antérieure ne seront plus en mesure d’envoyer et recevoir des messages à partir de cette date.

Il y a un point positif dans cette affaire. L’année dernière, WhatsApp avait indiqué que la version minimum à avoir était iOS 15.1. De fait, les iPhone 5s, iPhone iPhone 6 Plus étaient exclus. Mais l’avantage est que tous les iPhone et iPad éligibles à iOS 15.1 peuvent aussi installer iOS 15.5.

Parmi les anciens modèles, on retrouve les iPhone 6 s, iPhone 6 s Plus, iPhone SE (1ère generation), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air iPad mini 4. La dernière mise à jour qu’ils peuvent installer est iOS 15.8.8 (ou iPadOS 15.8.8 sur iPad). Il est conseillé de passer dessus pour pouvoir continuer à utiliser WhatsApp… et corriger plusieurs failles de sécurité au passage.