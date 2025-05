Les utilisateurs de WhatsApp avec un ancien iPhone doivent s’apprêter à dire au revoir à la messagerie, puisque le support va s’arrêter le 1er juin 2025 pour plusieurs modèles.

Dès le 1er juin 2025, WhatsApp ne sera plus disponible sur les iPhone 5, iPhone 6 et iPhone 6 Plus. Cela s’explique par le fait que l’application impose d’avoir au minimum iOS 15.1 comme système d’exploitation sur son téléphone. La dernière mise à jour les trois modèles évoqués est iOS 12.5.7.

Ainsi, il faudra avoir au minimum un iPhone 6s, iPhone 6s Plus ou un iPhone SE de première génération pour continuer à profiter de WhatsApp. La dernière mise à jour pour ces trois appareils est iOS 15.8.4. Assurez-vous d’être à jour afin de continuer à discuter avec vos proches.

Au départ, WhatsApp devait arrêter le support des trois iPhone au mois de mai. Mais il y a un petit report et la nouvelle date est le 1er juin. Du côté d’Android, il faut au minimum un appareil avec Android 5.0 Lollipop.

Une mise à jour nécessaire

Pourquoi ce changement ? L’une des principales raisons est que les nouvelles versions d’iOS comprennent des API mises à jour et des technologies améliorées sur lesquelles WhatsApp s’appuie pour proposer de nouvelles fonctionnalités. En ne prenant pas en charge les anciennes versions, WhatsApp sera en mesure d’optimiser l’application et de proposer de nouvelles fonctionnalités qui ne seraient tout simplement pas possibles avec des systèmes d’exploitation anciens. Par exemple, certains perfectionnements et améliorations des performances trouvés dans les nouvelles versions d’iOS nécessitent des API qui n’ont été lancées qu’à partir d’iOS 15.

En outre, WhatsApp peut faire migrer la base de code pour utiliser les API les plus récentes en cessant de prendre en charge les systèmes d’exploitation anciens, ce qui élimine la nécessité de s’appuyer sur du code obsolète pour assurer la rétrocompatibilité dans certains cas.