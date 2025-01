WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’iPhone de se connecter à plusieurs comptes au sein de la même application. Cette option était jusqu’à présent réservée aux testeurs de la bêta sur Android et elle est désormais accessible aux utilisateurs sur iOS par le biais de la bêta disponible sur TestFlight, comme l’indique WABetaInfo.

Une gestion simplifiée des comptes sur WhatsApp

Avec cette fonctionnalité, il est possible de gérer plusieurs comptes personnels ou professionnels sur le même iPhone, sans avoir besoin de recourir à l’application WhatsApp Business pour accéder à un compte distinct. Les utilisateurs peuvent configurer un compte principal et ajouter un second compte en scannant un QR Code. Les notifications, les discussions, les sauvegardes et les paramètres restent séparés pour chaque compte, et il est possible de basculer facilement entre les comptes sans changer d’appareil.

Cette nouvelle fonctionnalité rapproche WhatsApp d’Instagram, également propriété de Meta, qui permet déjà de gérer plusieurs comptes au sein de la même application.

Bien que la date de lancement de cette option multi-comptes pour le grand public reste inconnue, sa présence dans la version bêta laisse présager une disponibilité rapide. Quant à ceux qui espèrent une application WhatsApp pour iPad, ce n’est toujours pas disponible…