WhatsApp prévient ses utilisateurs qu’il faudra avoir au minimum iOS 15.1 sur son iPhone pour utiliser l’application de messagerie à partir de mai 2025. Cela implique l’abandon de plusieurs modèles.

À compter de mai 2025, WhatsApp cessera de supporter les iPhone 5s, iPhone 6 et iPhone 6 Plus. Les utilisateurs qui ont encore ces modèles seront dans l’incapacité d’accéder à la messagerie et donc aux conversations avec leurs proches. Le seul moyen pour eux de retrouver l’usage sera de passer sur un iPhone plus récent. Actuellement, l’application nécessite au minimum iOS 12.

L’une des principales raisons de ce changement est que les nouvelles versions d’iOS comprennent des API mises à jour et des technologies améliorées sur lesquelles WhatsApp s’appuie pour proposer de nouvelles fonctionnalités. En ne prenant pas en charge les anciennes versions, WhatsApp sera en mesure d’optimiser l’application et de proposer de nouvelles fonctionnalités qui ne seraient tout simplement pas possibles avec des systèmes d’exploitation anciens. Par exemple, certains perfectionnements et améliorations des performances trouvés dans les nouvelles versions d’iOS nécessitent des API qui n’ont été lancées qu’à partir d’iOS 15.

En outre, WhatsApp peut faire migrer la base de code pour utiliser les API les plus récentes en cessant de prendre en charge les systèmes d’exploitation anciens, ce qui élimine la nécessité de s’appuyer sur du code obsolète pour assurer la rétrocompatibilité dans certains cas.

Les utilisateurs qui ont l’intention d’effectuer une mise à niveau vers un nouvel iPhone peuvent sauvegarder leurs discussions WhatsApp sur iCloud et restaurer l’intégralité de leur historique de discussions et de médias sur un appareil plus récent et pris en charge à l’aide de la fonction de transfert de l’application. Les instructions relatives à cette procédure sont décrites sur le site de WhatsApp.