WhatsApp teste actuellement une nouvelle fonctionnalité qui permettra de transférer le fil des discussions vers un autre iPhone, sans pour autant utiliser iCloud.

Depuis un moment maintenant, les utilisateurs de WhatsApp peuvent faire une sauvegarde de leurs messages et photos, avec la sauvegarde qui s’effectue au niveau d’iCloud pour iOS et Google Drive pour Android. Tout cela a lieu dans le cloud donc.

Avec une nouvelle option qui est en test, les utilisateurs peuvent télécharger WhatsApp sur leur nouveau iPhone, se connecter avec le même numéro de téléphone et utiliser leur ancien iPhone pour scanner un QR Code affiché sur le nouveau téléphone. Cela viendra relier les deux et enclenchera le transfert du fil de discussions afin de tout rapatrier sur le nouveau modèle.

En soi, ce service peut être plus intéressant que la sauvegarde iCloud, tout particulièrement pour ceux qui ont l’offre de base gratuite avec 5 Go de stockage de données. En utilisant le transfert entre deux iPhone, la limite saute et il est possible de transférer récupérer beaucoup plus de données.

Comme dit précédemment, cette fonctionnalité est en train d’être testée. Comme le note WABetaInfo, certains utilisateurs qui ont la version bêta de la messagerie peuvent déjà en profiter. Il faut s’attendre à ce que tout le monde puisse en profiter d’ici les prochains jours ou prochaines semaines avec une mise à jour de la version stable de l’application.