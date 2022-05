Apple rend aujourd’hui disponible la mise à jour iOS 15.5 (build 19F77) sur iPhone et iPadOS 15.5 sur iPad en version finale. Elle débarque après quatre bêtas et une release candidate qui étaient à destination des développeurs et testeurs publics.

Disponibilité d’iOS 15.5 en version finale

Voici les nouveautés d’iOS 15.5 selon Apple (certaines ne sont pas disponibles dans tous les pays) :

L’application Cartes permet désormais aux clients Apple Cash d’envoyer et de demander de l’argent à partir de leur carte Apple Cash (aux États-Unis)

Apple Podcasts inclut un nouveau réglage permettant de limiter le nombre d’épisodes stockés sur votre iPhone et de supprimer automatiquement les épisodes plus anciens.

Corrige un problème pouvant entraîner l’échec des automatisations du domicile déclenchées au départ ou à l’arrivée des personnes

Il y a également d’autres éléments non évoqués dans les notes officielles d’Apple. Par exemple, la fonction Commande universelle (Universal Control) n’est plus considérée comme une bêta. Il y a également le retour de l’API de tempo et un blocage des lieux sensibles pour les souvenirs des photos.

Pour télécharger iOS 15.5, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. La mise à jour apparaîtra et vous pourrez initier le téléchargement puis opérer à l’installation. Sinon, vous pouvez vous rendre sur notre page dédiée, télécharger la mise à jour puis l’installer manuellement sur votre Mac (via le Finder) ou votre PC Windows (via iTunes).