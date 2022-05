Pour Apple, la fonction Commande universelle (Universal Control) n’est plus au stade de bêta avec macOS 12.4 sur Mac et iPadOS 15.5 sur iPad. Nous avons donc la version finale.

Plus de bêta, la version finale est là

La mention bêta pour Commande universelle a disparu avec la release candidate de macOS 12.4 et d’iPadOS 15.5 qu’Apple propose aujourd’hui pour les développeurs. Pour rappel, Commande universelle a fait ses débuts avec macOS 12.3 et iPadOS 15.4.

No more beta tag on Universal Control in the Monterey 12.4 RC! Nice! pic.twitter.com/wbY8onRHNI — Rene Ritchie (@reneritchie) May 12, 2022

Voici comment Apple décrit sa fonctionnalité :

Utilisez le clavier, la souris ou le trackpad de votre Mac pour contrôler jusqu’à deux autres Mac ou iPad situés à proximité et travailler sur tous ces appareils en passant aisément de l’un à l’autre.

Le système était certes en bêta, mais il fonctionnait déjà très bien pour la plupart des utilisateurs. On peut donc s’attendre à une meilleure optimisation et des corrections de bugs avec macOS 12.4 et iPadOS 15.5. Mais Apple n’entre (pour l’instant du moins) pas dans les détails.

Si vous avez un Mac et un iPad, et souhaitez profiter de la fonctionnalité, rendez-vous dans Préférences Système > Moniteurs > Commande universelle et cochez les deux premières cases.

Apple ne dit pas encore quand la version finale de macOS 12.4 et iPadOS 15.5 sera disponible. Mais cela devrait être une question de jours sachant que nous avons eu la release candidate aujourd’hui.