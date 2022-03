Apple propose aujourd’hui au téléchargement macOS 12.3 pour les Mac, et il y a quelques nouveautés au programme. Cette version finale arrive après plusieurs versions bêta.

Les nouveautés de macOS 12.3

La principale nouveauté de macOS 12.3 est la prise en charge de la fonctionnalité Commande universelle (Universal Control), en lien avec iPadOS 12.3 sur iPad. Il suffit désormais d’un seul clavier avec souris ou trackpad pour contrôler un Mac et un iPad, ou même plusieurs. Déplacez le curseur de votre Mac à votre iPad. Tapez du texte sur votre Mac et voyez-le s’afficher sur votre iPad. Et vous pouvez même glisser du contenu d’un Mac à un autre.

Parmi les autres nouveautés, il y a la disponibilité de 37 nouveaux Emojis. Les nouveaux Emojis comprennent un visage fondant, un visage avec bouche diagonale et un visage saluant. Il y a également de nombreux nouveaux Emojis de main, dans différents tons de peau et combinaisons, y compris la poignée de main, les mains en cœur et la main avec l’index et le pouce croisés. Au niveau des Emojis pour les personnes, on retrouve une personne avec une couronne, un homme enceint et une personne enceinte. Il y a aussi un troll, un nid avec et sans œufs, une boule à facettes et une lèvre mordue.

Citons par ailleurs un support pour mettre à jour le firmware des AirPods quand les écouteurs sont connectés au Mac, l’abandon des extensions système utilisées par Dropbox et OneDrive (Microsoft) et le retrait de Python 2, avec Apple qui invite les développeurs à utiliser des alternatives (comme Python 3).

Comment télécharger la mise à jour

macOS 12.3 est disponible dès maintenant au téléchargement. La mise à jour se récupère en vous rendant dans Préférences Système puis en cliquant sur la section Mise à jour de logiciels.