WhatsApp teste actuellement une fonctionnalité attendue sur iPhone : la possibilité de gérer plusieurs comptes distincts au sein d’une seule et même application. Découverte dans la dernière version bêta, cette nouveauté mettra fin aux contournements fastidieux pour ceux qui jonglent entre un numéro personnel et professionnel.

Plusieurs comptes WhatsApp sur iPhone

La fonctionnalité, repérée par WABetaInfo dans la version bêta de WhatsApp disponible sur TestFlight, propose une nouvelle section « Liste de comptes » dans les réglages. Les utilisateurs peuvent y ajouter un second compte, qui peut être un numéro nouvellement créé ou un compte existant. Chaque compte conservera son propre historique de discussion, ses paramètres de sauvegarde, ses réglages de notification et ses préférences de confidentialité, garantissant une séparation parfaite.

Pour rendre l’expérience pratique, WhatsApp a prévu plusieurs méthodes pour basculer d’un compte à l’autre : via la liste de comptes, par un appui long sur l’onglet des réglages pour une sélection rapide, ou même par un double appui sur ce même onglet pour passer automatiquement au compte suivant.

Pour éviter toute méprise, les notifications sur l’iPhone afficheront non seulement le nom de l’expéditeur, mais aussi le compte qui a reçu le message. La sécurité n’est pas en reste, puisque la fonctionnalité est compatible avec le système « Verrouillage de l’application ». Ainsi, il sera nécessaire d’utiliser Face ID, Touch ID ou le code de l’appareil pour accéder à un compte protégé.

Bien que WhatsApp n’ait pas encore annoncé de date de sortie officielle pour la version publique accessible à tous, la présence de cette fonctionnalité dans une phase de test avancée suggère que le déploiement pour tout le monde ne devrait plus tarder.