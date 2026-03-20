Tim Cook, le patron d’Apple, vient d’annoncer que le nouveau MacBook Neo est un succès, au point que ce fut la meilleure semaine de lancement pour les premiers utilisateurs avec un Mac. Cela suggère que plusieurs personnes basculent d’un PC Windows vers macOS.

Un record pour le MacBook Neo

Dans un message publié sur X (ex-Twitter), Tim Cook indique :

Le Mac vient de connaître sa meilleure semaine de lancement de tous les temps auprès des nouveaux utilisateurs de Mac. Nous sommes ravis de constater un tel enthousiasme !

Mac just had its best launch week ever for first-time Mac customers. We love seeing the enthusiasm! — Tim Cook (@tim_cook) March 20, 2026

Apple a lancé la semaine dernière trois nouveaux Mac : le MacBook Air M5, le MacBook Pro M5 Pro/M5 Max et le MacBook Neo. C’est ce dernier qui fait le plus parler de lui.

Le MacBook Neo est le nouveau Mac d’entrée de gamme d’Apple, proposé à partir de 699 euros, avec un châssis en aluminium coloré, un écran Liquid Retina de 13 pouces et une puce A18 Pro dérivée de l’iPhone, conçue pour offrir de bonnes performances dans les tâches du quotidien. Il embarque 8 Go de RAM, un SSD de 256 ou 512 Go, une caméra 1080p, Touch ID (sur le modèle de 512 Go) et un large trackpad, le tout dans un design pensé pour les étudiants et les usages bureautiques ou multimédia de tous les jours.

Le MacBook Neo débute à 699 euros chez Apple et il est possible de l’acheter chez les revendeurs, donc voici les liens directs :