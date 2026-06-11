Siri AI est la grosse nouveauté d’iOS 27, mais l’assistant dopé à l’intelligence artificielle n’est malheureusement pas disponible en Europe. Cela s’explique par un conflit entre Apple et la Commission européenne. En attendant, une pétition a vu le jour pour (espérer) faire sauter le blocage.

Pas de Siri AI en Europe : une pétition demande le déblocage

« Quel que soit le différend entre Apple et les autorités de régulation de l’Union européenne, ce sont les citoyens européens qui en font les frais. Les utilisateurs de l’UE devraient pouvoir utiliser Siri AI sur les appareils qu’ils possèdent déjà », indique la pétition.

Celle-ci liste cinq points :

L’accès n’est pas un privilège : une technologie conçue pour tous doit être accessible à tous. Lorsqu’une fonctionnalité est lancée à l’échelle mondiale mais s’arrête aux frontières de l’Union européenne, c’est un demi-milliard de personnes qui sont laissées pour compte. La vie privée et la concurrence sont des alliées, pas des ennemies : nous refusons le faux choix entre marchés ouverts et appareils privés. Un cadre réglementaire digne de l’Europe protège les deux et une entreprise digne de notre confiance développe des solutions pour les deux. La réglementation doit protéger les utilisateurs, pas bloquer leurs fonctionnalités : le DMA existe pour servir les citoyens européens. Lorsque sa mise en œuvre les laisse dans l’attente indéfinie, c’est la mise en œuvre (et non le principe) qui doit être corrigée. Le retard a un coût : chaque mois passé sans assistants modernes est un mois où les étudiants, les travailleurs et les entreprises européens prennent du retard par rapport à ceux d’ailleurs qui disposent déjà de ces outils dans leur poche. L’Europe mérite d’être aux premières loges : nous ne demandons pas une exception. Nous demandons à Apple et aux régulateurs de l’UE de s’asseoir à la même table et de définir une voie sûre et respectueuse de la vie privée, et de le faire maintenant.

À date, 3 105 personnes dans 25 pays ont signé la pétition pour avoir Siri AI en Europe. Il est toutefois bon de noter que le blocage concerne les pays de l’Union européenne. L’assistant est bien disponible au Royaume-Uni et en Suisse par exemple. Il est aussi accessible dans le reste du monde, seulement en anglais au départ.