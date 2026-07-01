Le patron d’Apple Tim Cook a participé hier à une réunion virtuelle avec Henna Virkkunen, responsable de la tech au sein de la Commission européenne, pour tenter de sortir de l’impasse sur Siri AI dans l’Union européenne. Apple accuse le Digital Markets Act (DMA) de bloquer le lancement, tandis que la Commission européenne affirme qu’Apple n’a pas su proposer une solution interopérable conforme à ses règles.

Le contact direct entre le patron d’Apple et la de la Commission européenne chargée de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie confirme la sensibilité du dossier. Auprès du Financial TImes, un porte-parole de la Commission européenne a qualifié l’échange de « constructif sur des sujets d’intérêt commun sur lesquels le travail continue ». Aucune date de lancement de Siri AI dans l’UE n’a cependant émergé à l’issue de cette discussion.

Apple maintient que le DMA bloque Siri AI en Europe

Apple a annoncé en juin, lors de la WWDC 2026, que Siri AI ne serait pas lancé dans l’Union européenne avec iOS 27 sur iPhone et iPadOS 27 sur iPad. Le fabricant a défendu cette position dans une déclaration très directe :

Apple a présenté aujourd’hui Siri AI, une version entièrement nouvelle de Siri, basée sur Apple Intelligence. Malheureusement, en raison du Digital Markets Act, Apple ne sera pas en mesure de déployer Siri AI au sein de l’Union européenne lors du lancement d’iOS 27 et d’iPadOS 27. Au cours des derniers mois, les organismes de réglementation de l’UE n’ont accepté aucune des solutions proposées par Apple pour proposer Siri AI dans l’UE tout en prenant en charge d’autres assistants virtuels de manière sécurisée.

Au cœur du désaccord, Apple a mis sur la table un Trusted System Agent, à savoir un intermédiaire destiné à permettre à des assistants tiers d’accéder aux mêmes fonctions que Siri AI. Le groupe a aussi demandé une période de transition de 18 mois. La Commission européenne a rejeté cette approche et maintient que le cadre européen n’empêche pas le lancement du produit.

L’Europe renvoie Apple à ses responsabilités

La Commission européenne conteste frontalement l’argumentaire d’Apple. Thomas Regnier, son porte-parole, a affirmé : « La décision de ne pas déployer Siri AI dans l’UE appartient à Apple et à Apple seul. En effet, absolument rien dans la DMA n’interdit à Apple de lancer de nouveaux produits dans l’UE ». Il ajoute : « Apple s’est tout simplement révélé incapable de développer des solutions d’interopérabilité répondant aux normes essentielles de l’UE en matière de confidentialité et de sécurité ».

Ce face-à-face dépasse le seul calendrier de Siri AI. Il engage l’interprétation du DMA sur l’ouverture des écosystèmes, l’accès des assistants concurrents aux fonctions du système et l’équilibre entre l’innovation, la sécurité et l’interopérabilité. Tim Cook, qui quittera son poste de patron d’Apple en septembre 2026, reste personnellement impliqué dans ce dialogue, signe qu’Apple considère le dossier européen comme un enjeu stratégique de premier ordre. Cela peut se comprendre, sachant que Siri AI est l’une des nouveautés clés d’iOS 27.