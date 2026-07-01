Siri AI indisponible en Europe : Tim Cook a eu des discussions « constructives » avec l’UE
Le patron d’Apple Tim Cook a participé hier à une réunion virtuelle avec Henna Virkkunen, responsable de la tech au sein de la Commission européenne, pour tenter de sortir de l’impasse sur Siri AI dans l’Union européenne. Apple accuse le Digital Markets Act (DMA) de bloquer le lancement, tandis que la Commission européenne affirme qu’Apple n’a pas su proposer une solution interopérable conforme à ses règles.
Le contact direct entre le patron d’Apple et la de la Commission européenne chargée de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie confirme la sensibilité du dossier. Auprès du Financial TImes, un porte-parole de la Commission européenne a qualifié l’échange de « constructif sur des sujets d’intérêt commun sur lesquels le travail continue ». Aucune date de lancement de Siri AI dans l’UE n’a cependant émergé à l’issue de cette discussion.
Apple maintient que le DMA bloque Siri AI en Europe
Apple a annoncé en juin, lors de la WWDC 2026, que Siri AI ne serait pas lancé dans l’Union européenne avec iOS 27 sur iPhone et iPadOS 27 sur iPad. Le fabricant a défendu cette position dans une déclaration très directe :
Apple a présenté aujourd’hui Siri AI, une version entièrement nouvelle de Siri, basée sur Apple Intelligence. Malheureusement, en raison du Digital Markets Act, Apple ne sera pas en mesure de déployer Siri AI au sein de l’Union européenne lors du lancement d’iOS 27 et d’iPadOS 27. Au cours des derniers mois, les organismes de réglementation de l’UE n’ont accepté aucune des solutions proposées par Apple pour proposer Siri AI dans l’UE tout en prenant en charge d’autres assistants virtuels de manière sécurisée.
Au cœur du désaccord, Apple a mis sur la table un Trusted System Agent, à savoir un intermédiaire destiné à permettre à des assistants tiers d’accéder aux mêmes fonctions que Siri AI. Le groupe a aussi demandé une période de transition de 18 mois. La Commission européenne a rejeté cette approche et maintient que le cadre européen n’empêche pas le lancement du produit.
L’Europe renvoie Apple à ses responsabilités
La Commission européenne conteste frontalement l’argumentaire d’Apple. Thomas Regnier, son porte-parole, a affirmé : « La décision de ne pas déployer Siri AI dans l’UE appartient à Apple et à Apple seul. En effet, absolument rien dans la DMA n’interdit à Apple de lancer de nouveaux produits dans l’UE ». Il ajoute : « Apple s’est tout simplement révélé incapable de développer des solutions d’interopérabilité répondant aux normes essentielles de l’UE en matière de confidentialité et de sécurité ».
Ce face-à-face dépasse le seul calendrier de Siri AI. Il engage l’interprétation du DMA sur l’ouverture des écosystèmes, l’accès des assistants concurrents aux fonctions du système et l’équilibre entre l’innovation, la sécurité et l’interopérabilité. Tim Cook, qui quittera son poste de patron d’Apple en septembre 2026, reste personnellement impliqué dans ce dialogue, signe qu’Apple considère le dossier européen comme un enjeu stratégique de premier ordre. Cela peut se comprendre, sachant que Siri AI est l’une des nouveautés clés d’iOS 27.
L’Europe ferait pas chier ça serait disponible ! 🤡
L’Europe a des règles. Si tu veux vendre en Europe tu te plies aux règles. Les concurrents y arrivent. Apple se plie très bien aux règles en Chine.
Leurs règles c’est de la merte ! Si c’était si bien ça ferait bien longtemps que l’Europe serait devant… Si tu suis leur exemple : faudrait que dans une concession Renault tu puisses mettre des Peugeot !
Leurs règles c’est de te laisser le choix, toi consommateur. L’objectif des gafam c’est de t’enfermer pour te pomper le max de fric. Apple développe de bons produits mais ils doivent respecter les règles.
Tu nous fatigue.. Quand tu achète une marque pour que ça soit moins open bar sur les données qu’avec Google c’est pour la raison précise que tu achète cette marque par pour que l’Europe vienne s’en mêler
Pour info il existe déjà des concessionnaires qui font les deux marques 😂. Car ce sont des indépendants ils n’appartiennent pas à stellantis ou Renault. Mais ça n’a de toute façon aucun rapport. Donc vraiment arrête avec ton arguments bidon …
@Kornben
Renault est une plateforme Gatekeeper qui permet à des dizaines de millions d’Européens d’accéder à des milliers de services? Non.
Ça serait cool que nos bons dirigeants nous laissent profiter pleinement de nos appareils payés la peau des fesses…