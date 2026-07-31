Siri AI est l’une des grosses nouveautés d’iOS 27, mais l’assistant dopé à l’intelligence artificielle est indisponible sur iPhone et iPad dans les pays de l’Union européenne (ainsi qu’en Chine). Tim Cook, le patron d’Apple, annonce aujourd’hui que des discussions sont en cours avec l’Union européenne.

Apple et l’Europe discutent pour proposer Siri AI

L’annonce a été faite lors de l’appel qui a suivi la publication des résultats financiers d’Apple. Tim Cook a indiqué :

En ce qui concerne l’Union européenne, nous travaillons en étroite collaboration avec la Commission. Il va sans dire que notre souhait le plus cher est de lancer tous nos services partout en même temps. C’est la philosophie que nous avons toujours adoptée. Nous n’avons pas pu le faire au sein de l’Union européenne, mais nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour tenter de trouver une solution qui nous permettrait de proposer Siri AI sur place. Il est disponible, ou le sera, sur Mac dans cette région car le Mac n’est pas soumis aux mêmes réglementations que l’iPhone et l’iPad. En résumé, nous travaillons avec eux et espérons parvenir à une solution.

Effectivement, Apple est sujet au DMA en Europe et cela concerne certains produits, dont l’iPhone et l’iPad. Cela explique pourquoi Siri AI n’est pas disponible en France et dans les pays voisins avec la bêta d’iOS 27 actuellement disponible. Mais il est possible de l’utiliser sur le Mac parce que l’ordinateur d’Apple n’est pas soumis aux mêmes règles à cause du nombre d’utilisateurs.

Au début du mois, Tim Cook a participé à une réunion virtuelle avec Henna Virkkunen, responsable de la tech au sein de la Commission européenne, justement pour le nouvel assistant. Un porte-parole de la Commission européenne avait qualifié l’échange de « constructif sur des sujets d’intérêt commun sur lesquels le travail continue ».

En juin, Apple avait publiquement critiqué le DMA, estimant que l’absence de Siri AI en Europe s’expliquait par la réglementation. Celle-ci oblige Apple à de la concurrence, c’est-à-dire que le constructeur doit autoriser des acteurs tiers à accéder aux messages, photos et à d’autres données de l’iPhone, comme le fait Siri AI. Apple refuse, partant du principe que cela a un impact négatif sur le respect de la vie privée.