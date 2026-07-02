Un nouveau constructeur automobile va bientôt prendre en charge la fonction Car Key (clé de voiture) d’Apple sur iPhone : ce sera Volkswagen.

Bientôt le support de Volkswagen pour Apple Car Key

Ni Apple ni Volkswagen n’ont encore communiqué publiquement sur le sujet, mais MacRumors dit avoir repéré les changements au niveau des serveurs d’Apple. Malheureusement, il n’y a pas encore d’information sur les voitures qui seront prises en charge. Il n’est pas non plus précisé quand Volkswagen officialisera le support de la fonction.

Pour ceux qui ne le savent pas, Car Key est une fonctionnalité d’Apple qui permet de transformer votre iPhone en clé numérique de voiture. Stockée dans l’application Cartes, elle sert à verrouiller, déverrouiller et, selon le véhicule, démarrer la voiture sans avoir à utiliser la « vraie » clé.

Sur les modèles compatibles, vous pouvez simplement approcher l’iPhone de la poignée pour déverrouiller le véhicule, le poser près du lecteur NFC ou sur le support désigné pour le démarrer. Sinon, il y a la possibilité de verrouiller/déverrouiller à distance. La fonctionnalité repose sur la puce NFC de l’iPhone et sur la puce Secure Element qui assure un stockage sécurisé de la clé et une authentification via Face ID ou Touch ID si nécessaire.

Car Key permet aussi de partager facilement des clés numériques avec d’autres personnes via iMessage, en donnant des accès limités (par exemple seulement pour ouvrir le véhicule mais pas pour démarrer, ou seulement pour accéder au coffre). Elle est gérée depuis l’application Cartes avec des paramètres de confidentialité où Apple ne reçoit pas d’informations directes permettant de vous identifier, chaque constructeur ayant un identifiant d’appareil différent.