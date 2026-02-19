Toyota rejoint la liste des constructeurs automobile compatibles Car Key, la fonctionnalité de l’application Cartes (Wallet) d’Apple qui permet de verrouiller, déverrouiller et démarrer un véhicule depuis un iPhone ou une Apple Watch. L’information provient d’une personne sur Reddit signalant la prise en charge sur certaines versions du RAV4 2026. Il partage également une capture d’écran (ci-dessous).

Toyota se met à Apple Car Key

Toyota s’appuie sur la technologie Ultra Wideband (UWB), ce qui permet un fonctionnement entièrement passif : l’utilisateur approche du véhicule avec son iPhone dans la poche ou l’Apple Watch au poignet, ouvre la portière et démarre, sans aucune manipulation particulière. Cette fonctionnalité nécessite un iPhone 11 ou plus récent, ou une Apple Watch Series 6 ou plus récente.

L’accès à Apple Car Key chez Toyota n’est cependant pas gratuit à long terme. La fonction est liée à un abonnement Toyota Remote Connect, facturé à partir de 15 dollars par mois aux États-Unis. Un essai gratuit d’un an est inclus à l’achat d’un nouveau véhicule du constructeur japonais.

Apple Car Key est disponible depuis 2020 chez plusieurs constructeurs, dont Audi, BMW, Hyundai, Kia, Genesis, Mercedes-Benz et Volvo. Toyota s’y ajoute, du moins aux États-Unis : aucune information n’est disponible sur un éventuel déploiement dans d’autres pays. Le périmètre exact reste également flou du côté des modèles : ni Apple ni Toyota n’ont publié de liste officielle des véhicules éligibles et on ignore quels modèles sont concernés au-delà de ce premier signalement sur le RAV4 2026.

Apple propose sa propre liste des véhicules compatibles avec Car Key sur son site. Malheureusement, elle n’est pas toujours à jour.