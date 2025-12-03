Apple s’apprête à déployer sa fonction de clé de voiture numérique (Car Key) pour certains véhicules Audi commercialisés en Chine. Cette extension concerne spécifiquement le partenariat entre Audi et le constructeur chinois FAW qui fabrique et distribue des modèles de la marque allemande sur le territoire. La coentreprise produit aussi bien des véhicules thermiques que des modèles tout électriques.

Car Key d’Apple va supporter davantage de voitures Audi

Selon MacRumors, Apple a fait le nécessaire au niveau de ses serveurs pour prendre en charge les nouveaux véhicules et les rendre compatibles avec Car Key. Les modèles précis concernés par ce support restent toutefois inconnus à ce stade. Pour que la fonctionnalité devienne effective, Audi devra implémenter les modifications nécessaires côté constructeur.

Cette annonce intervient quelques semaines après l’activation de Car Key pour les modèles SAIC-Audi, une autre collaboration spécialisée dans la production de véhicules électriques Audi en Chine.

Lancée en 2022, la fonction Car Keys permet de déverrouiller une voiture directement depuis un iPhone ou une Apple Watch via l’application Cartes (Wallet). Une version dématérialisée de la clé y est stockée. Le déverrouillage s’effectue en approchant l’appareil du lecteur NFC intégré à la portière du véhicule compatible.

Un simple contact sur la poignée suffit pour initier l’ouverture. Bien que Face ID constitue une option de sécurité, Apple propose également un mode Express qui élimine l’étape d’authentification pour accélérer le processus.

Lors de la WWDC 2025, Apple a confirmé que 13 marques automobiles ajouteraient prochainement la prise en charge des clés numériques. Audi figurait sur cette liste aux côtés d’Acura, Porsche, GMC, Cadillac, Chevrolet, Rivian, Smart, Lucid Motors, Tata Motors, Hongqi, WEY, Chery et Voyah. D’autres constructeurs proposent déjà cette compatibilité, notamment BMW, Genesis, Kia, Hyundai, Lotus, Mercedes et Volvo.