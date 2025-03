Audi vient d’intégrer la fonctionnalité Car Key d’Apple dans son dernier modèle A6 Avant e-tron, comme l’indique Mac4ever. Il ne s’agit pas d’un détail puisque c’est la toute la première fois que Car Key est pris en charge sur les voitures électriques d’Audi. Pour rappel, cette fonctionnalité permet à un iPhone ou à une Apple Watch avec des capacités NFC de déverrouiller le véhicule via l’application Wallet, en tenant simplement l’appareil près du lecteur NFC du véhicule. Le processus est simplifié grâce à l’authentification Face ID ou au mode Express d’Apple, qui permet un accès plus rapide sans nécessiter d’authentification.

L’Audi A6 Avant e-tron est le deuxième modèle à utiliser la plateforme Premium Platform Electric (PPE) d’Audi, une plateforme partagée avec Porsche. Cette collaboration suggère que les futurs véhicules des deux marques prendront probablement en charge la fonction Car Key d’Apple. La firme de Cupertino avait introduit cette technologie en 2022, et l’on retrouve désormais Car Key sur un nombre croissant de marques de voitures, dont BMW, Hyundai, Mercedes-Benz et RAM, entre autres. De plus, des modifications récentes dans le backend de l’application Wallet (Cartes) d’Apple suggèrent un futur support des clés de voiture numériques pour certains modèles Volvo et Polestar.