Des éléments techniques repérés sur les serveurs d’Apple confirment l’arrivée imminente de la fonctionnalité Car Key pour les voitures de Toyota. Cette intégration permettra aux conducteurs de la marque japonaise d’utiliser leur iPhone ou Apple Watch comme clé numérique, remplaçant ainsi les systèmes propriétaires actuels.

Toyota se met à Apple Car Key

Toyota propose déjà sa propre solution Digital Key depuis plusieurs années via son pack Remote Connect. L’adoption de la solution d’Apple marque cependant une évolution majeure pour l’expérience utilisateur. Disponible depuis 2022, ce système permet de stocker une version numérique de la clé de sa voiture directement dans l’application Cartes d’Apple.

L’accès au véhicule s’effectue grâce au lecteur NFC. Il suffit d’approcher un iPhone ou une Apple Watch compatible de la voiture pour déclencher l’ouverture. Pour accélérer le processus, Apple propose une option Mode Express. Celle-ci élimine le besoin de s’authentifier via Face ID : un simple contact avec la poignée de porte suffit alors pour déverrouiller l’habitacle instantanément.

Bien que Toyota n’ait pas encore communiqué officiellement sur le sujet, la fonctionnalité est désormais active côté serveur chez Apple. Cette mise à jour en coulisses suggère un lancement public imminent pour les modèles compatibles.

L’ajout de Toyota s’inscrit dans une stratégie d’expansion massive confirmée lors de la WWDC 2025. Apple avait annoncé l’arrivée prochaine de 13 nouvelles marques dans l’écosystème, incluant Audi, Acura, Porsche, GMC, Cadillac, Chevrolet, Rivian, Smart, Lucid Motors, Tata Motors, Hongqi, WEY, Chery et Voyah. Ces constructeurs rejoindront les pionniers comme BMW, Hyundai et Mercedes qui offrent déjà le support de Car Key à leurs clients.