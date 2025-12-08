Malgré une fin de non recevoir concernant CarPlay, Rivian va prochainement rejoindre la liste des constructeurs automobiles compatibles avec Car Keys, la clef de voiture numérique (via l’iPhone et l’app Wallet/Cartes). Une mise à jour logicielle prévue d’ici la fin du mois activera cette fonction sur les véhicules R1S et R1T de seconde génération, transformant ainsi l’iPhone et l’Apple Watch en véritables clés de voiture numériques.

Accès sans contact et démarrage dématérialisé

Une fois la mise à jour installée, les conducteurs pourront ouvrir, fermer et démarrer leur véhicule sans même passer par l’application Rivian. Le mode Express permettra un accès automatique à l’approche du véhicule, sans avoir à déverrouiller l’iPhone via Face ID.

Rivian adopte également une version avancée de la technologie avec l’Ultra Wideband qui améliore la précision de la détection de proximité. L’utilisateur n’aura donc plus besoin d’approcher son smartphone d’un lecteur : l’accès sera totalement passif.

Partage de clé et autonomie de secours

Autre avantage, Car Keys pourra être partagée avec un maximum de huit personnes via AirDrop ou messagerie. En cas de batterie vide (côté iPhone), une réserve d’énergie permettra encore d’utiliser la clé pendant plusieurs heures après l’extinction du mobile.

Cette dernière évolution ne concernera toutefois pas les R1S et R1T de première génération produits jusqu’en 2024. Malgré cette intégration très attendue, Rivian maintient sa position contre l’intégration d’Apple CarPlay, préférant développer son propre écosystème logiciel (Apple Music reste toutefois accessible via un abonnement dédié).