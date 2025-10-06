Rivian fait partie de ces constructeurs qui n’incluent pas CarPlay d’Apple dans leurs voitures. Et dans le cas du groupe américain, ce n’est pas prêt de changer, comme l’indique son dirigeant.

Toujours pas CarPlay dans les voitures de Rivian

Au détour du podcast de The Verge, RJ Scaringe, patron de Rivian, a bien fait comprendre que ses clients et ceux qui souhaitent le devenir n’auront pas CarPlay dans ses voitures. Il a déclaré :

Non, nous ne détestons absolument pas CarPlay. Nous avons pris une décision, dont je suis très confiant, que, avec le temps, les clients apprécieront, à savoir que nous voulions offrir une expérience numérique homogène. Ne pas avoir à passer d’un CarPlay, qui ressemble évidemment à CarPlay et paraît identique dans chaque voiture, à ce que nous créons comme un environnement Rivian. Nous préférons plutôt une approche à la carte, en créant toutes les mêmes applications. Ainsi, vous avez YouTube, vous pouvez aller sur Spotify, sur Google Maps, sur Apple Music, sur tout. Au cours des 18 prochains mois, nous allons voir apparaître de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui, par essence, accomplissent des tâches ou prennent des décisions pour relier différentes applications (…) Je pense qu’il serait vraiment difficile de faire cela si nous devions tout faire passer par une application qui s’étend pour prendre le contrôle de l’écran et vous offre, essentiellement, une série de bulles qui ressemblent beaucoup à une expérience CarPlay. Donc, petit à petit, tout ce que quelqu’un pourrait regretter de son expérience CarPlay, que ce soit la cartographie, ou bientôt la dictée vocale, sera présent, et ce sera magnifique.

Le dirigeant est confiant dans cette décision : « Nous sommes vraiment convaincus de ce choix. Pour certaines personnes, cela signifie qu’elles ne vont pas acheter une Rivian. Nous l’acceptons. C’est une décision ».

La précédente déclaration du patron de Rivian sur l’absence de CarPlay dans ses voitures avait eu lieu en juillet 2024. Celle du jour concerne aussi bien la version standard de CarPlay que CarPlay Ultra.