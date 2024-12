Hyundai fait partie des constructeurs automobiles qui proposent CarPlay d’Apple et Android Auto de Google. Mais faut-il s’attendre à un abandon pour les prochaines voitures ?

Olabisi Boyle, vice-présidente de la planification des produits et de la stratégie de mobilité pour Hyundai en Amérique du Nord, a évoqué le cas de CarPlay lors d’une interview avec InsideEVs. « Pour l’instant, nous maintenons Android Auto et CarPlay. C’est un peu comme la recharge des véhicules électriques. Au fur et à mesure que nous avançons, il faut donner aux gens toutes les options possibles ».

Mais la question maintenant est de savoir ce qu’il va se passer dans quelques années. Que les logiciels des constructeurs automobiles et les système comme CarPlay coexistent ou non à l’avenir, Olabisi Boyle pense que l’industrie automobile finira par converger vers une sorte de norme. Sachant ce que Hyundai prépare, elle estime qu’il pourrait y avoir de meilleures alternatives à CarPlay et Android Auto « que les gens n’imaginent même pas aujourd’hui ». Cela « pourrait être l’avenir », a-t-elle déclaré.

La responsable fait bien comprendre que CarPlay et Android Auto pourraient disparaître des voitures Hyundai à l’avenir, en proposant aux conducteurs une solution maison. Mais il n’y a pas encore d’informations concernant l’alternative en question.

Certains ont déjà décidé de quitter l’aventure. C’est le cas de General Motors qui a annoncé abandonner CarPlay et Android Auto sur ses voitures électriques, préférant sa solution développée en collaboration avec Google.