Et si vous pouviez utiliser louer une voiture et avoir une clé numérique directement au niveau de votre iPhone ou Apple Watch pour la déverrouiller et la démarrer ? Cela pourrait bien être une réalité à l’avenir, comme le suggère Jennifer Bailey, la vice-présidente chargée d’Apple Pay.

La clé sur iPhone pour la location de voiture

Dans une interview avec The Point Guy pour célébrer les 10 ans d’Apple Pay, la dirigeante indique :

Pouvoir réserver une location de voiture, confirmer votre authentification et votre identité… vous pouvez imaginer qu’une société de location de voitures va vous délivrer une clé numérique, et que cette clé pourrait être utilisée pour déverrouiller et utiliser une voiture.

La dirigeante reste un peu vague pour le moment, mais elle suggère malgré tout que l’iPhone ou l’Apple Watch pourrait suffire pour déverrouiller et démarrer une voiture, au lieu d’avoir une clé physique comme c’est le cas aujourd’hui.

Il faut savoir qu’Apple propose déjà ce système de clé numérique sur l’iPhone et l’Apple Watch à l’aide de son application Cartes et de la technologie NFC. Mais cela fonctionne uniquement pour ceux qui sont propriétaires du véhicule. Ici, il est question d’une location de voiture.

De plus, Apple propose déjà la clé numérique pour les chambres dans certains hôtels. L’idée est que la liste des hôtels compatibles augmente avec le temps.

Apple a lancé la prise en charge des clés de voiture numériques en 2022, et certaines marques automobiles comme BMW, BYD, Hyundai/Genesis/Kia, Lotus, Mercedes-Benz et RAM ont mis en place le support de cette fonctionnalité. Il y aura bientôt Audi, Volvo et Polestar. Jennifer Bailey dit qu’Apple travaille au total avec plus de 30 constructeurs automobiles.

Succès d’Apple Pay pour les transports

Dans la foulée, Jennifer Bailey assure que l’usage d’Apple Pay pour les transports en commun est « tout simplement fantastique » et « les gens l’adorent ». En 2022, Apple a lancé la prise en charge des cartes d’identité numériques et des permis de conduire avec son application Cartes, et même si cela a pris du temps à décoller, la responsable d’Apple Pay est persuadée que l’adoption va s’accélérer car l’option d’une carte d’identité numérique est « vraiment profonde ». Elle ajoute :

Il s’agira d’un travail de longue haleine, comme ce fut le cas pour Apple Pay. Il s’agit d’aider les États à comprendre comment notre approche est protégée et hautement sécurisée, comment nous ne disposons pas des données et comment nous ne gardons aucun lien avec l’endroit où vous présentez votre carte d’identité.

Enfin, elle rapporte qu’Apple Pay n’a pas connu un succès immédiat lors de son lancement en 2014. Mais Apple « a travaillé très dur » pour mettre en place une « expérience client exceptionnelle » au cours de la dernière décennie, dit-elle.