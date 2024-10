La fonction de clé de voiture (Digital Car Keys) sur iPhone et Apple Watch avec l’application Cartes va supporter des voitures d’Audi, Volvo et Polestar. C’est en tout cas ce que révèle un bout de code en lien avec l’application Cartes d’Apple, comme l’indique MacRumors. Mais il n’y a pas encore d’informations sur les modèles précis ni sur la date de sortie.

Vous pouvez verrouiller, déverrouiller ou démarrer votre véhicule grâce à votre clé de voiture sur votre iPhone ou Apple Watch. La façon dont vous utilisez votre clé et les fonctionnalités disponibles dépendent du modèle de votre voiture. Vous pouvez contacter le fabricant de votre voiture ou votre concessionnaire pour savoir quelles sont les fonctionnalités prises en charge par votre clé.

Lorsque vous ajoutez votre clé de voiture à l’application Cartes, le mode Express s’active automatiquement. Le mode Express vous permet d’utiliser votre clé de voiture sans avoir à déverrouiller votre appareil ni à vous authentifier avec Face ID, Touch ID ou votre code d’accès.

Apple a lancé la prise en charge des clés de voiture numériques en 2022, et certaines marques automobiles comme BMW, BYD, Hyundai/Genesis/Kia, Lotus, Mercedes-Benz et RAM ont mis en place le support de cette fonctionnalité. Apple tient à jour une liste complète des véhicules prenant en charge les clés de voiture via iPhone et Apple Watch sur sa page consacrée à la disponibilité des modèles compatibles avec CarPlay.