La détection d’accidents avec les iPhone et Apple Watch a récemment servi à des unités de secours, malgré le fait qu’il y a parfois de fausses alertes comme nous l’avons déjà vu auparavant.

La détection d’accident de l’Apple Watch en action

Au Lake Pleasant en Arizona aux États-Unis, la détection d’accident à aider les secours à localiser un homme impliqué dans un accident de voiture tôt le matin. Ils ont reçu un message de l’Apple Watch d’un homme de 30 ans contenant des informations sur sa position. Le message indiquait que le propriétaire de la montre semblait avoir été impliqué dans un accident. Grâce à ces informations, des équipes de recherche et de sauvetage ont été envoyées sur les lieux.

À l’arrivée, le porteur de l’Apple Watch a été retrouvé plusieurs heures plus tard et s’était éloigné d’environ huit kilomètres du lieu initial de l’accident. Toutefois, sans cette notification de détection d’accident envoyée aux secours, les équipes de recherche et de sauvetage n’auraient pas été à sa recherche dès le départ. L’homme n’a eu que des blessures mineures et a refusé tout traitement médical.

Aussi celle sur iPhone

Il y a un autre cas qui concerne cette fois la détection d’accident avec l’iPhone. L’histoire s’est déroulé dans le comté de Maury dans le Tennessee. L’iPhone a alerté les secours d’un grave accident survenu le jour de l’an. Le téléphone du conducteur avait été éjecté de la voiture lors de l’accident, mais il a tout de même pu contacter les secours en son nom.

« Nous sommes arrivés sur les lieux où une voiture se trouvait au milieu du ruisseau », a déclaré un responsable des pompiers du comté de Maury. « Heureusement, l’occupant du véhicule a pu s’en sortir sain et sauf, mais s’il avait été coincé dans le véhicule ou inconscient, la notification de l’iPhone lui aurait sauvé la vie ».

Les responsables du comté de Maury affirment toutefois que les appels pour la détection d’accident avec l’iPhone se révèlent être de faux appels dans environ 75% des cas. Néanmoins, ces équipes de secours affirment qu’elles « préfèrent recevoir de faux appels plutôt que de manquer une véritable urgence ».