La fonction de détection d’accidents reste toujours perfectible. Lors du Festival Bonnaro qui se tenait ce week-end à Manchester, les appels d’urgence se sont multipliés, au point d’être 5 fois plus nombreux qu’à l’habitude. La raison de ce boost des appels d’urgence ? Des iPhone 14 Pro sous iOS 16 qui activaient automatiquement l’appel aux services d’urgence tout simplement parce que leurs propriétaires dansaient et gigotaient en tous sens ! Bref, il y a encore du pain sur le planche pour obtenir une fonction non seulement utile mais surtout fiable à 100%, et ce nouvel écueil rappelle l’augmentation brutale des appels au 911 dans quelques stations de ski américaine.

Certes, la fonction de détection des crashs laisse toujours un temps d’attente à l’utilisateur afin que ce dernier puisse rejeter l’appel automatique (si tout va bien), mais dans un festival ou sur une piste de ski, il est surtout peu probable que l’individu nait jamais conscience qu’un appel est en cours. En cas de « faux-appels », Apple conseille aussi de ne pas raccrocher directement (ce qui motive les secours à agir) mais bien plutôt d’expliquer aux services d’urgence que tout est ok et qu’il s’agit d’une erreur. Pour rappel, la fonction de détection d’accidents et d’appel automatique est aussi opérationnelle en zone blanche puisque les appels passent alors par le réseau satellitaire.