Les iPhone 14 disposent d’une fonction de détection d’accidents de voiture qui vient automatiquement appeler les secours après l’impact. Le problème est qu’il y a de nombreux faux positifs, au point que les urgences commencent à recevoir beaucoup d’appels n’impliquant pas d’accident.

Une chute au ski implique des appels aux urgences

Il y avait déjà eu des signalements avec iOS 16, avec notamment la détection d’accidents qui s’enclenchait lorsque des utilisateurs d’iPhone 14 étaient dans un parc d’attractions en train de faire des montagnes russes. Apple a ensuite sorti iOS 16.1.2 qui, selon le constructeur, propose des « optimisations de la détection des accidents ». Il n’y a toutefois aucune information sur les optimisations en question.

Dans tous les cas, les fameuses optimisations n’ont pas suffi puisque les iPhone 14 appellent encore les secours alors qu’il n’y a pas d’accidents. En ce moment, le problème a lieu avec des skieurs, avec des témoignages du côté des États-Unis. Alors qu’ils dévalent les pistes de ski, leur iPhone 14 croit qu’il y a un accident et appelle le 911, à savoir le numéro d’urgence aux États-Unis.

Les centres d’appel des urgences dans les comtés de l’État du Colorado ont constaté une augmentation du nombre d’appels au 911 de la part de skieurs après que leurs iPhone 14 et Apple Watch ont interprété à tort les chutes de ski comme des accidents de voiture. Ce week-end par exemple, 71 appels automatisés venant d’iPhone 14 et d’Apple Watch avec des utilisateurs dans quatre stations de ski ont été reçus dans un centre. Le problème est qu’il n’y avait aucun accident.

Un autre centre révèle recevoir jusqu’à 20 faux appels par jour, venant toujours d’iPhone 14 et d’Apple Watch, alors que tout va bien pour les utilisateurs. Le problème est que cela monopolise du temps dans les centres d’appel et que de vraies urgences ne sont pas traitées plus rapidement.

Des optimisations à venir ?

Il se trouve qu’iOS 16.1.2 n’a rien changé. « Nous n’avons pas vu nos chiffres changer. Nous en voyons jusqu’à 20 par jour, et c’est un énorme fardeau pour nos ressources », explique le shérif du comté Jaime FitzSimons. Il ajoute avoir fait des signalements à Apple pour qu’une mise à jour d’iOS vienne réellement améliorer la situation. « Nous communiquons avec Apple pour qu’ils accordent plus d’attention à ce problème, mais nous avons l’impression d’essayer de transformer un navire de guerre en baignoire », dit le shérif.