L’iPhone 14 propose un système de détection d’accident, tout comme l’Apple Watch Series 8, mais la fonctionnalité s’active par erreur quand vous êtes dans un parc d’attractions et décidez de faire les montagnes russes. Un appel téléphonique aux secours est effectué, sauf que tout va bien, il n’y a pas d’accident.

Le Wall Street Journal rapporte que les parcs d’attractions Kings Island (situé dans l’Ohio aux États-Unis) et Dollywood (situé dans le Tennessee) ont remarqué plusieurs signalements aux secours venant de personnes qui avaient un iPhone 14 ou une Apple Watch Series 8, alors qu’elles étaient sur les montagnes russes. Kings Island évoque au moins six activations par erreur de la détection d’accident. Pour sa part, Dollywood a décidé d’installer un panneau demandant aux visiteurs de ne pas avoir l’iPhone ou l’Apple Watch pendant les manèges ou de les éteindre.

Voici un exemple d’un appel effectué par erreur. « Le propriétaire de cet iPhone a eu un grave accident de voiture », peut-on entendre. Sauf que dans le cas présent, le propriétaire de l’iPhone était simplement en train de faire l’attraction.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying:

“The owner of this iPhone was in a severe car crash…”

Except, the owner was just on a roller coaster.

