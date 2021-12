L’application Cartes (ex-Wallet) d’Apple peut désormais être utilisée pour ouvrir les chambres des hôtels Hyatt avec l’iPhone ou Apple Watch. Cela requiert d’avoir au minimum iOS 15, puisqu’il s’agit d’une fonctionnalité propre à la mise à jour.

Ouvrir une chambre d’hôtel de Hyatt avec son iPhone ou Apple Watch

Les clients des hôtels participants pourront ajouter une clé de chambre à l’application Cartes d’Apple, puis toucher leur iPhone ou Apple Watch pour déverrouiller la porte de leur chambre et les parties communes comme les salles de sport, les piscines et les ascenseurs. L’ajout d’une clé à Apple Wallet nécessite iOS 15 et fonctionne également avec une Apple Watch tournant sous watchOS 8.

Les clients peuvent tenir leur appareil à proximité de la serrure NFC pour accéder aux zones protégées par une clé/carte et, grâce au mode express, il n’est pas nécessaire de déverrouiller l’iPhone pour utiliser la clé de la chambre. Si la batterie de l’iPhone est épuisée, la fonction de réserve d’énergie permet de continuer à l’utiliser pour déverrouiller la porte pendant cinq heures au maximum.

Hyatt explique que tous les clients peuvent ajouter la clé virtuelle de leur chambre au sein de l’application Cartes sur iPhone ou Apple Watch juste après avoir effectué la réservation. Ils auront le droit à des informations, comme l’heure de disponibilité afin que la clé virtuelle soit active. Aussi, un changement de clé virtuelle peut se faire à distance, par exemple si le client veut changer de chambre ou décide de rester plus longtemps que prévu. Il n’a qu’à faire un ajustement au niveau de l’application de Hyatt et le nécessaire se fera dans l’application Cartes, sans besoin de passer à la réception.

Au départ, cette nouveauté est disponible dans six hôtels de Hyatt aux États-Unis : Hawaii, Key West, Chicago, Dallas, Silicon Valley et Long Beach. D’autres s’ajouteront à la liste au fil du temps. Mais il n’y a pas plus d’information pour l’instant.