Apple a publié une lettre aujourd’hui pour fêter le lancement d’Apple Pay il y a 10 ans maintenant. Le service a fait ses débuts le 20 octobre 2014 avec iOS 8.1. La disponibilité a d’abord concerné les États-Unis, il a fallu attendre juillet 2016 pour l’avoir en France.

C’est Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay et de l’application Cartes chez Apple, a rédigé la lettre pour les 10 ans d’Apple Pay. Sans surprise, elle vante le service, le présentant comme étant rapide, sécurisé et assurant que beaucoup de personnes l’apprécient. Elle en profite au passage pour partager quelques données :

Aujourd’hui, Apple Pay est utilisé par des centaines de millions de consommateurs sur 78 marchés, au moment de payer sur des millions de sites et d’applications, dans des dizaines de millions de magasins à travers le monde, et est pris en charge par plus de 11 000 banques et réseaux partenaires. Chaque jour, nos clients nous disent à quel point ils apprécient la facilité, la sécurité et la protection de la vie privée qu’offre Apple Pay dans leur vie quotidienne, et combien ils aiment l’utiliser sur tous leurs appareils, qu’il s’agisse de l’iPhone, de l’Apple Watch, de l’iPad ou du Mac.