Un bout de code dans la bêta 3 d’iOS 27 révèle que Car Key, le système d’Apple pour transformer l’iPhone ou l’Apple Watch en clé de voiture, va ajouter le support pour les modèles de Xiaomi et Lucid Motors.

Bientôt Car Key pour les Xiaomi et Lucid

MacRumors a repéré les références LCID et XIA1 dans la bêta d’iOS 27, faisant respectivement référence à Lucid Motors et Xiaomi.

En soi, le support prochain de Lucid Motors n’est pas une surprise. Apple avait déjà listé 13 constructeurs qui allaient bientôt prendre en charge Car Key, dont Acura, Chevrolet, Cadillac, GMC, Porsche, Rivian, Smart, Tata Motors, Hongqi, WEY, Chery et Voyah, en plus de Lucid Motors. Il se trouve que l’annonce a eu lieu il y a un peu plus d’un an à la WWDC 2025 et il n’y a pas de nouvelles depuis. Mais la situation semble évoluer si l’on se fit au code de la bêta d’iOS 27.

Pour ce qui est du support de Xiaomi, Apple n’a rien dit jusque-là. Le constructeur chinois dispose de plusieurs voitures électriques et se fait progressivement une place sur ce marché. Apple et Xiaomi sont concurrents sur le marché des smartphones, mais les deux groupes sont prêts à être partenaires pour Car Key.

De précédentes fuites ont fait état du support prochain de Car Key chez Volkswagen et chez les marques appartenant à General Motors. Cependant, il est difficile de savoir quand exactement ce sera disponible.

Votre iPhone comme clé de voiture

Avec Car Key, vous pouvez simplement approcher l’iPhone de la poignée pour déverrouiller le véhicule, le poser près du lecteur NFC ou sur le support désigné pour le démarrer. Sinon, il y a la possibilité de verrouiller/déverrouiller à distance. La fonctionnalité repose sur la puce NFC de l’iPhone et sur la puce Secure Element qui assure un stockage sécurisé de la clé et une authentification via Face ID ou Touch ID si nécessaire.

Car Key permet aussi de partager facilement des clés numériques avec d’autres personnes via iMessage, en donnant des accès limités (par exemple seulement pour ouvrir le véhicule mais pas pour démarrer, ou seulement pour accéder au coffre). Elle est gérée depuis l’application Cartes avec des paramètres de confidentialité où Apple ne reçoit pas d’informations directes permettant de vous identifier, chaque constructeur ayant un identifiant d’appareil différent.