Le premier iPhone pliable d’Apple continue d’alimenter les rumeurs, cette fois du côté de la batterie. Selon le leaker chinois Digital Chat Station, un fournisseur d’Apple aurait enregistré deux cellules destinées au futur modèle pliant, parfois évoqué sous le nom d’iPhone Ultra. Leur capacité nominale serait de 1 921 mAh et 2 962 mAh, soit un total minimal de 4 883 mAh.

Une batterie divisée entre les deux parties du smartphone

Cette architecture à deux cellules n’aurait rien de surprenant pour un appareil pliable au format livre. Les constructeurs répartissent généralement la batterie dans les deux moitiés du châssis afin d’équilibrer le poids, de préserver la finesse et de laisser de la place à la charnière. Le leaker ajoute que « la chaîne d’approvisionnement prévoit également une capacité totale de 4 800 à 5 000 mAh, même si cela doit encore être confirmé ».

Si ces chiffres se vérifient, l’iPhone pliable se placerait dans la même zone que plusieurs concurrents Android. Le Galaxy Z Fold 7 disposerait de 4 400 mAh, tandis que le Pixel 10 Pro Fold atteindrait 5 015 mAh. Apple miserait donc moins sur une capacité spectaculaire que sur l’efficacité énergétique de ses composants.

Un design encore en évolution

Cette fuite contredit partiellement de précédentes rumeurs évoquant une batterie plus généreuse, entre 5 400 et 5 800 mAh. Il pouvait toutefois s’agir d’un prototype d’ingénierie, modifié depuis pour réduire l’épaisseur ou améliorer la répartition interne.

Un lancement attendu avec les iPhone 18 Pro

L’iPhone Ultra pliable est attendu avec un écran interne de 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces, une puce A20 et Touch ID plutôt que Face ID. Apple n’a évidemment rien confirmé, mais l’autonomie s’annonce déjà comme l’un des grands critères commercial de ce premier iPhone pliable.