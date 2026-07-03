L’Apple Watch Series 12 pourrait inaugurer une nouvelle approche matérielle chez Apple avec l’ajout d’un capteur santé directement dans le bracelet. Selon le leaker Kosutami, ce composant serait réservé au bracelet silicone standard en fluoroélastomère, sans précision à ce stade sur sa fonction exacte.

Apple proposerait un capteur sur le bracelet

Si cette fuite se confirme, Apple modifierait l’architecture même de l’Apple Watch, du moins en partie. Jusqu’ici, les capteurs santé sont logés dans le boîtier de la montre, au contact direct du poignet. Un capteur logé dans le bracelet ouvrirait la voie à d’autres types de mesures, avec un positionnement différent sur la peau et, potentiellement, une surface de contact plus souple ou plus étendue.

Plusieurs pistes circulent depuis un moment autour de cette évolution. Les rumeurs évoquent notamment un suivi de l’hydratation ou des mouvements musculaires, par exemple via une approche proche de l’électromyographie. En revanche, la mesure non invasive du glucose, souvent citée comme l’objectif majeur d’Apple, resterait liée au niveau du boîtier de la montre et à des capteurs optiques, pas au bracelet.

Le point le plus surprenant concerne le support choisi. Le leaker affirme que ce capteur n’apparaîtrait que dans le bracelet silicone standard, ce qui laisse deux scénarios. Soit Apple en ferait une fonction de base, intégrée au bracelet fourni avec la montre, soit le fabricant préparerait au contraire un accessoire spécifique vendu séparément.

Ce flou laisse aussi ouverte la question de la connectique. Une rumeur sur un changement du système d’attache ou d’interface des bracelets a récemment ressurgi. Elle pourrait être liée à l’intégration de nouveaux composants, même si ce terrain impose de la prudence : Kosutami s’est déjà trompé en 2023 sur une évolution de connectique qui ne s’est pas matérialisée.

Cette fuite est donc intéressante, mais elle manque encore l’essentiel : la nature exacte du capteur.