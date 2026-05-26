Apple vient de transférer la supervision de son projet de mesure de glycémie non invasive pour l’Apple Watch à Zongjian Chen, le responsable de l’Advanced Technologies Group, connu pour piloter le développement des modems maison. Un mouvement perçu en interne comme le signe que le projet est entré dans une nouvelle phase, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Ça progresse chez Apple pour la mesure de glycémie non invasive

Jusqu’ici, le projet était entre les mains de Tim Millet, responsable de l’architecture de plateforme. Ce transfert à Zongjian Chen n’est pas anodin : en interne, il est décrit comme « quelqu’un qui livre ». Lui confier ce dossier, conçu à l’époque de Steve Jobs et considéré comme l’une des ambitions les plus complexes d’Apple, est interprété par certains comme le signe que la technologie a atteint un stade suffisamment mature pour passer en phase de développement orientée vers un produit grand public.

Ce mouvement avait été mentionné la semaine dernière dans le cadre des restructurations pilotées par Johny Srouji. La nouveauté ici que le transfert n’est pas perçu comme un simple remaniement administratif, mais comme une étape franchie.

Côté technique, des informations datant de 2023 décrivaient un système reposant sur un laser émettant de la lumière sous la peau pour mesurer le taux de glucose sanguin. Un algorithme analyserait ensuite les données pour déterminer la glycémie, avec la capacité d’alerter l’utilisateur sur des signes potentiels de pré-diabète, sans nécessiter une piqûre ni prise de sang.

L’objectif final reste le même depuis des années : intégrer cette capacité directement dans l’Apple Watch. Mais malgré les signaux encourageants, aucune date n’est avancée. La fonctionnalité pourrait encore nécessiter plusieurs années de développement avant d’atteindre les poignets des utilisateurs.