Apple continue de progresser en ce qui concerne son capteur non invasif pour la surveillance de la glycémie au niveau de l’Apple Watch, au point que le groupe a franchi des étapes importantes selon Bloomberg.

Apple progresse pour son capteur de glucose non invasif

Prévue comme une future fonctionnalité de l’Apple Watch, Apple veut utiliser ce système pour permettre aux diabétiques et à d’autres personnes de mesurer leur taux de glycémie sans avoir besoin de se piquer la peau pour une prise de sang.

Pour tester les niveaux de glucose sans sang, Apple développe une puce photonique en silicium qui utilise la spectroscopie d’absorption optique pour envoyer la lumière d’un laser sous la peau afin de déterminer la concentration de glucose dans le corps. La technologie en est au stade de « proof of concept » (preuve de concept). Elle est viable, mais doit être condensée dans une taille qui puisse être intégrée à un vêtement. À ce stade, le prototype est de la même taille qu’un iPhone et peut être fixé au bras d’une personne.

C’est TSMC qui a développé la principale puce du prototype. Mais avant cela, Apple a travaillé avec Rockley Photonics pour créer des capteurs et des puces pour la surveillance du glucose. Il y a deux ans, Rockley Photonics a présenté un système de capteurs numériques qui, selon lui, peut surveiller la température corporelle, la pression sanguine, les tendances en matière de glucose, l’hydratation, l’alcool, le lactate et plus encore. Le groupe a fait savoir qu’Apple était son plus gros client, mais le fabricant d’iPhone a finalement mis fin à la relation.

Un groupe spécifique travaille dessus

À date, des centaines d’ingénieurs de l’Exploratory Design Group (XDG) d’Apple travaillent sur ce projet, mais la technologie n’est pas encore au point. Le XDG s’apparente au projet de recherche et de développement X de Google, et c’est la partie la plus secrète d’Apple. La société a dépensé des centaines de millions de dollars pour développer un système non invasif de surveillance du glucose.

Apple a commencé à travailler sur la surveillance alternative du glucose après avoir racheté RareLight en 2010, sur les instructions de Steve Jobs. Pendant de nombreuses années, Apple a fait appel à une startup appelée Avolante Health pour travailler discrètement sur le projet dans une installation secrète, avant que celui-ci ne soit transféré au XDG.

La technologie de détection du glucose sous la peau fait l’objet d’essais sur l’Homme depuis 10 ans, Apple utilisant un groupe test de personnes atteintes de prédiabète et de diabète de type 2, ainsi que de personnes qui n’ont pas été diagnostiquées comme diabétiques.