Rockley Photonics vient d’annoncer le lancement des premiers tests d’une technologie non invasive de contrôle de la glycémie. La startup britannique aurait mis au point une puce avec spectromètre intégré capable de détecter à partir du poignet de l’utilisateur la pression sanguine, le niveau d’hydratation, le taux d’alcool dans le sang et donc aussi le taux de glucose dans le sang. Rockley utiliserait des capteurs semblables à ceux qui équipent déjà les Apple Watch, mais avec une sensibilité (et donc une capacité de détection) encore plus poussée.

Notez le bracelet de l’Apple Watch Sport

L’accessoire en test s’apparente à un bracelet de santé aux propriétés à priori révolutionnaires sur le secteur. Rockley Photonics décrit ainsi sa technologie : « Le capteur sonde sous la peau de manière non invasive afin d’analyser le sang, les fluides interstitiels et diverses couches du derme à la recherche de constituants et de phénomènes physiques d’intérêt. » Ces « biomarqueurs » sont ensuite analysés de façon à obtenir différentes mesures de santé (taux d’alcoolémie, pression sanguine, etc.).

Mais il y a sans doute plus intéressant encore, car Rockley Photonics a pour principal client un certain… Apple. La technologie de Rockley pourrait faire d’une future Apple Watch le véritable Graal des accessoires de santé personnels.