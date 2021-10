Malgré l’augmentation de la taille de l’écran, l’Apple Watch Series 7 n’offre rien de neuf en terme de capteurs de santé. La mesure de la glycémie, pourtant annoncée depuis de longs mois, pourrait enfin devenir une réalité dans le prochain modèle d’Apple Watch (Series 8 donc).

DigiTimes (dont les rumeurs sont à prendre avec de longues pinces), affirme en effet que plusieurs fournisseurs d’Apple testeraient en ce moment même de nouveaux des capteurs infrarouges à ondes courtes permettant de mesurer efficacement le taux de glycémie.

Toujours selon DigiTimes, le capteur de glycémie serait positionné sous le boitier de la toquante. L’info du site Taiwanais est une demi-surprise : on savait déjà qu’Apple travaillait sur un capteur de glycémie « non invasif », mais des « fuites » les plus récentes laissaient entendre que le californien avait toutes les peines du monde à réaliser cet objectif. Capteur de glycémie, mesure de la pression artérielle ou détection de l’apnée du sommeil : même si seulement la moitié des rumeurs sur l’Apple Watch Series 8 se vérifient, l’Apple Watch Series 8 sera un grand cru.