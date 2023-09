Le capteur de glucose pour l‘Apple Watch aurait dépassé le stade de la rumeur. Si l’on en croit Bloomberg, Tim Millet, l’actuel VP Platform Architecture chez Apple, a été nommé à la tête d’un groupe de travail qui va exclusivement plancher sur ce capteur de glucose. Le projet part de très loin (il aurait démarré chez Apple en 2011), mais il ne faudrait pas trop compter sur un capteur de ce type dans la prochaine génération d’Apple watch (et sans doute pas la suivante non plus). Apple se serait fixé un objectif clair, et aurait enfin choisi le type de technologie utilisée pour la mesure du taux de glucose dans le sang, soit un dispositif au laser épaulé par des algorithmes de pointe. Ce dispositif serait encore assez massif (de la taille d’un iPhone) et Apple aurait donc beaucoup de pain sur la planche pour le miniaturiser et l’intégrer à l’Apple Watch.

Tim Millet, VP Platform Architecture chez Apple

Dans son nouveau rôle de chef de projet, Tim Millet sera affecté à Exploratory Design Group (XDG) de Jony Srouji, une division de recherche de pointe qui planche sur des technologies réellement futuristes ou à long terme. Dit autrement, si le capteur de glucose est réellement sur la table au XDG, cela signifie qu’il ne faut pas s’attendre à le voir débarquer dans une Apple Watch avant au moins plusieurs années. Bloomberg de son côté estime que la fonction pourrait être disponible d’ici 7 ans au maximum, et 3 ans au minimum.