Un jury fédéral américain a condamné Apple à verser 634 millions de dollars à la société de technologie médicale Masimo pour la violation d’un brevet lié au capteur d’oxygène sanguin de l’Apple Watch. Apple a immédiatement annoncé son intention de faire appel de ce verdict.

Une victoire pour Masimo, une décision contestée par Apple

Dans un communiqué, Masimo s’est félicité de cette victoire significative :

Nous sommes satisfaits de cette issue et apprécions le temps et l’attention accordés à notre affaire par le tribunal et le jury. Il s’agit d’une victoire importante dans le cadre de nos efforts continus visant à protéger nos innovations et notre propriété intellectuelle qui sont essentielles à notre capacité à développer des technologies bénéfiques pour les patients. Nous restons déterminés à défendre nos droits de propriété intellectuelle à l’avenir.

De son côté, Apple a cherché à minimiser la portée de la décision. Un porte-parole a déclaré à Reuters :

Au cours des six dernières années, Masimo a poursuivi Apple devant plusieurs tribunaux et fait valoir plus de 25 brevets, dont la majorité ont été jugés invalides. Le seul brevet en cause dans cette affaire a expiré en 2022 et concerne spécifiquement une technologie historique de surveillance des patients datant d’il y a plusieurs décennies.

Un nouvel épisode dans un long conflit judiciaire

Ce verdict financier est le dernier rebondissement d’un conflit qui a déjà conduit à l’interdiction de la vente des Apple Watch aux États-Unis en décembre 2023. Pour contourner cette mesure, Apple avait d’abord commercialisé des modèles avec la fonction de mesure d’oxygène désactivée.

Plus tard, en août 2025, Apple a mis en place une solution alternative où les données sont traitées sur l’iPhone plutôt que sur la montre elle-même. Cette modification, validée par les douanes américaines, n’a pas satisfait Masimo qui a lancé une autre procédure judiciaire pour tenter, une nouvelle fois, de faire interdire la vente des montres.