Johny Srouji, responsable du matériel chez Apple, réorganise ce mois-ci l’ensemble de sa division, rapporte Bloomberg. Le but est d’accélérer la conception des futurs appareils et de mieux connecter les équipes des puces aux équipes des produits, dans un contexte de transition au sommet, sachant John Ternus va devenir le nouveau patron d’Apple le 1er septembre.

La conception produit change de mains

Le changement le plus structurant concerne la conception produit, c’est-à-dire la fonction qui traduit les concepts d’apparence et de vision en produits réellement commercialisés aux consommateurs (à ne pas confondre avec le design industriel qui définit cette vision en amont). Jusqu’ici concentrée entre les mains de Kate Bergeron, vice-présidente de longue date chez Apple, cette responsabilité est désormais répartie entre deux de ses adjoints : Shelly Goldberg hérite du Mac, Dave Pakula prend l’Apple Watch, l’iPad et les AirPods. Richard Dinh, lui, conserve la conception produit de l’iPhone.

Kate Bergeron n’est pas mise à l’écart pour autant. Elle prend la responsabilité de la fiabilité produit sur l’ensemble des appareils Apple, un poste stratégique précédemment tenu par Tom Marieb, promu directeur de l’ingénierie matérielle en succédant à John Ternus. Kate Bergeron conserve également la supervision des matériaux utilisés dans les produits Apple. Ce repositionnement est perçu en interne comme une promotion car il reproduit la trajectoire suivie par Tom Marieb avant d’accéder à la direction de l’ingénierie matérielle.

En outre, deux lieutenants historiques de Johny Srouji voient leur périmètre considérablement élargi. Sribalan Santhanam, qui dirigeait déjà le développement des puces principales d’Apple, gère aussi les équipes des puces en Israël ainsi que les groupes spécialisés dans le packaging de puces et les technologies de signal mixte analogique-numérique (AMS). Elles sont responsables de l’intégration système, de la gestion de l’énergie et du traitement du signal.

Zongjian Chen, à la tête de l’Advanced Technologies Group, récupère quant à lui les équipes de logiciel de capteurs et de prototypage, d’ingénierie pour la batterie et la caméra, ainsi que l’ingénierie des écrans. Il hérite par ailleurs d’un projet de longue haleine : le capteur de glycémie non invasif, jusqu’ici sous la supervision de Tim Millet depuis 2023. Tim Millet continue de reporter à Johny Srouji.

La robotique et l’écosystème remontent directement à Johny Srouji

Deux anciens adjoints de John Ternus passent désormais sous la tutelle directe de Johny Srouji. Kevin Lynch, qui pilote un groupe de projets spéciaux centré sur la robotique, rejoint son organigramme immédiat. Matt Costello, responsable des produits maison et audio, prend lui la tête d’une nouvelle entité baptisée « Écosystèmes, plateformes et partenariats », également rattachée directement à Johny Srouji. Ces deux mouvements signalent que la robotique et la stratégie d’écosystème sont désormais considérées comme des priorités hardware de premier rang.