Apple TV n’en finit plus d’accumuler les projets de séries originales et annonce Disavowed, un thriller d’action emmené par James Marsden (qui joue dans la saison 2 de Vrais voisins, Faux amis sur Apple TV). L’acteur, déjà nommé aux Emmy Awards et aux Golden Globes, y incarnera Brad Griffin, un officier légendaire de la CIA brutalement écarté de ses fonctions.

Une chasse à l’assassin qui tourne à la vendetta

L’intrigue démarre alors que Griffin participe à une traque internationale visant un tueur insaisissable, responsable de la mort de l’un de ses collègues. Mais en plein milieu de l’opération, l’agent est renvoyé et exclu du monde du renseignement. Déchu, isolé et sans couverture officielle, il décide malgré tout de poursuivre sa cible pour tenter de décrocher la prime de 15 millions de dollars placée sur la tête de l’assassin.



James Marsden, ici dans la série Apple TV Vrais voisins, faux amis

Les scénaristes d’Iron Man aux commandes

Apple Studios mise sur un format d’action durable

Disavowed a été créée par Art Marcum et Matt Holloway, un duo connu pour Iron Man et Uncharted (ce qui n’est pas de nature à rendre forcément très optimiste). La série devrait être suivie de plusieurs saisons, dans le cas bien sûr ou une audience minimale sera au rendez-vous.

La production est assurée par Apple Studios, avec Marcum, Holloway, Tom Spezialy et James Marsden à la production exécutive. Blue Marble Pictures, déjà derrière la superbe série Pachinko, participe également au projet avec Theresa Kang et Caroline Garity.