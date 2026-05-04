Control Ultimate Edition poursuit sa percée dans l’écosystème Apple. Après son arrivée sur Mac en 2025, et plus récemment sur iPhone et iPad, le jeu d’action surnaturel de Remedy est désormais disponible sur l’Apple Vision Pro. Proposé à 6 euros, ce fabuleux titre nécessite jusqu’à 45 Go d’espace de stockage, un volume conséquent qui confirme l’ambition de ce portage « premium ».

Un jeu AAA optimisé pour les puces Apple les plus récentes

Cette version mobile nous replonge l’univers étrange du Federal Bureau of Control, où Jesse Faden explore un bâtiment labyrinthique envahi par des forces paranormales. La fiche App Store résume l’expérience par une formule efficace : « Tout est une arme », en référence aux pouvoirs télékinétiques et à l’arme transformable du personnage.

Le jeu exploite MetalFX, avec upscaling temporel et interpolation d’image afin d’améliorer la fluidité perçue. Le ray tracing est également pris en charge, mais uniquement sur les appareils dotés d’une puce M5 ou A19 Pro avec 10 Go de mémoire… ce qui est bien le cas de l’Apple Vision Pro de seconde génération.

Sur Vision Pro, une expérience 2D immersive mais pas de VR

Sur Apple Vision Pro, Control ne s’affiche malheureusement pas en VR, mais dans une grande fenêtre 2D. Le jeu est contrôlable avec les mains, l’interface de visionOS et une manette compatible. Le résultat reste intéressant pour un titre d’action aussi exigeant, sachant que les écrans Micro-OLEd du Vision Pro permettent d’obtenir une qualité d’affichage identique à celle d’un excellent moniteur 4K.