C’est à priori une excellente nouvelle : Control, le chef d’œuvre du studio Remedy, va arriver dans sa version Ultimate Edition sur iPhone et iPad au début de l’année prochaine. Mieux encore, une version native Apple Vision Pro est annoncée pour la même période, qui sera d’ailleurs compatible avec la reconnaissance gestuelle. Si l’on était dans un monde idéal, ce serait une annonce incroyable pour le casque XR d’Apple, qui manque cruellement de gros jeux en VR ou en AR. Oui mais voilà, il n’existe aucune version PCVR de Control, et Remedy ne précise pas que le jeu sera jouable en réalité virtuelle sur le Vision Pro. Cela signifie donc avec une quasi certitude que Control sur Vision Pro sera toujours jouable avec un affichage en 2D, mais que la version native permettra de prendre en compte la reconnaissance des mains pour le « contrôle » du personnage (désolé…).

Apple takes CONTROL! You will soon be able to enter the Oldest House on iPhone, iPad, and Apple Vision Pro alongside Mac. Play with a game controller, or tap into the action with touch controls. Discover a world unknown when Control arrives on these platforms in early 2026.… pic.twitter.com/aX6K822smU — Remedy Entertainment 🎂 #RMD30 (@remedygames) October 9, 2025

Ceci étant précisé, c’est mieux que rien, et connaissant l’extrême qualité des dalles Micro OLED du Vision Pro, le spectacle sous le casque devrait valoir le coup d’œil, d’autant que le joueur ne sera pas limité en diagonale d’affichage.Mais pour la grande annonce qui pourrait tout chambouler, c’est râpé. Pour rappel enfin, Control est déjà disponible sur le Mac App Store au prix de de 39,99 euros.